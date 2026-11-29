Oberhof (dpa/th) - Mit dem Auto der Oma zu Driftübungen im Schnee: Ein junger Fahranfänger hat in Oberhof die winterlichen Bedingungen für riskante Fahrmanöver genutzt, wie die Polizei berichtete. Als ihn eine Streife in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz Grenzadler kontrollieren wollte, habe er Gas gegeben und versucht zu flüchten. Dabei sei er mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Wintersportort gerast. Erst durch das beharrliche Eingreifen der Beamten habe das Auto gestoppt werden können.