Risikokapital: Stiftung will Forschung schneller in den Markt bringen

Zukunftsweisende Technologien werden gefördert

Der neue Fonds konzentriert sich auf Technologien, die für den Klima- und Umweltschutz wichtig sind, wobei der Schwerpunkt auf fortschrittlichen Materialien, der Wiederverwertung von Abfällen sowie der Robotik liegt. Damit die Erfindungen den Sprung in den Markt schaffen, kombiniert das Berliner Unternehmen zwei Ansätze. Zum einen wird Geld direkt in sehr junge Firmen investiert oder sich gemeinsam mit anderen Partnern an vielversprechenden Unternehmensgründungen beteiligt. Zum anderen vernetzt eine eigene Einheit die Wissenschaftler mit Partnern aus der Industrie, hilft bei der Erprobung des Marktes und unterstützt beim Aufbau erster Kundenbeziehungen.