Risikoentschärfung Geothermie: Schneller bohren mit Versicherung

Aiwanger will Verwaltungsarbeit vereinfachen

Ob das so kommen wird, ist offen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sichert den Kommunen Unterstützung bei der Minderung der Verwaltungsarbeit zu. "Derzeit sind über 70 Bohrungen in der Pipeline, ich will das systematisieren", sagt der Freie Wähler-Chef. "Wir werden das Verfahren standardisieren und die Kommunen unterstützen, so dass nicht in jedem einzelnen Landkreis jede Behörde wieder vor den gleichen rechtlichen Fragen steht und jedes Mal alles neu diskutiert wird." Dem Wirtschaftsminister schwebt ein Modell nach dem Muster der "Windkümmerer" vor, die die Kommunen bei der Planung von Windkraftanlagen unterstützen.