Erfurt/Hildburghausen (dpa/th) - Im Süden Thüringen besteht teils eine erhöhte Waldbrandgefahr. Im Forstamt Heldburg, das in den Landkreisen Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen liegt, gilt derzeit Stufe vier - "Hohe Gefahr", wie aus der Waldbrandgefahren-Karte von Thüringenforst hervorgeht. In dieser Stufe können den Angaben nach öffentlich zugängliche Feuerstellen und Grillplätze vom Forstamt geschlossen werden. Die Höchste ist die Stufe fünf "Sehr hohe Gefahr". Alle anderen Thüringer Forstämter liegen derzeit in den Gefahrenstufen drei oder zwei. Im Osten des Freistaats wird die Gefahr beispielsweise etwas höher eingeschätzt als im Norden.