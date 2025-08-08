Um kurz nach 10 Uhr schrillte die Sirene in Rippershausen – alarmiert wegen eines Küchenbrandes in der Kindertagesstätte „Schlumpfenland“ wurden nicht nur die Kameraden der Wehren Rippershausen und Melkers, sondern auch Einsatzkräfte aus Meiningen und Dreißigacker rückten aus. Doch dies war unnötig – der „Brand“ war als Übung angesetzt gewesen. „Die Leitstelle in Meiningen hat diese Info nur nicht rechtzeitig entsprechend durchgestellt“, berichtet Gemeindebrandmeister Moritz Städtler. So konnten diese Kräfte noch während des Ausrückens den Einsatz abbrechen, während die Floriansjünger aus Melkers und Rippershausen unter realen Bedingungen das vorgegebene Szenario vor Ort abarbeiteten. Die Mädchen und Jungen samt Erziehern waren bei Eintreffen der Feuerwehrleute bereits aus dem Haus evakuiert worden und hatten sich an den gekennzeichneten Sammelpunkten eingefunden – dies muss ohnehin regelmäßig geübt werden. Eine Löschwasserversorgung wurde aufgebaut und Angriffstrupps unter Atemschutz drangen ins Gebäude ein. „Alles genauso, wie es auch bei einem Ernstfall ablaufen würde“, fasst Städtler zusammen. Die Übung verlief zur Zufriedenheit der Einsatzleitung – das kontinuierliche Training und regelmäßige Weiterbildung zahlen sich eben immer wieder aus.