Um den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Rippershausen mit den Ortsteilen Melkers und Solz hatten sich Heidi Rapp und Elmar Sommer beworben. Die Wahl am Sonntag, 23. Februar, fiel eindeutig aus: 666 Wahlberechtigte waren an die Urnen gerufen. Auf die 54-jährige Rippershäuserin entfielen von 561 abgegebenen gültigen Stimmen 344, ihr 45-jähriger Mitbewerber aus Solz bekam 217. Aus der Niederlage zog Sommer seine persönliche Konsequenz und trat kurz darauf als Gemeinderatsmitglied zurück. Der frei gewordene Platz bei den Freien Wählern, die mit drei Personen im Gremium vertreten sind, wird voraussichtlich von Nachrücker Normen Hofmann besetzt.