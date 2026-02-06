Eine gewisse Zeit brauche es durchaus, um sich einzuarbeiten, um zu wissen, wie alles funktioniert in Sachen Verwaltung und Behörden und um Projekte und Maßnahmen tatsächlich an den Start zu bringen. „Aus der Stadtverwaltung Meiningen kam der Tipp, dass es ein Jahr dauert, bis man weiß, wie alles läuft und wo man anklopfen muss, um dann auch wirklich im richtigen Büro zu stehen“, erinnert sich Heidi Rapp an ihre ersten Wochen in der neuen Funktion. Zuvor bereits im Gemeinderat tätig, gewann sie die Wahl zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin der Gemeinde Rippershausen im Februar 2025 und übernahm im Juni die Amtsgeschäfte von Vorgänger Frank Bandemer.