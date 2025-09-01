Das hätte Rio Reiser wohl gerne getan, dem Bundeskanzler Merz gesagt: „Das kann ich auch.“ Und in die USA wäre er dann gereist, um dem Trump, dem Präsidenten, in die Waden zu beißen. So abgewandelt interpretiert Michael Gerlinger, der Sänger und Percussionist, hervorragend begleitet von Stefan Groß an der Gitarre, „König von Deutschland“. Reisers bekanntester Song ist der vorletzte des eindrucksvollen Freitagabends im Stadttheater Hildburghausen, an dem das deDADAduo Werke des 1996 im Alter von nur 46 Jahren verstorbenen Sängers und Komponisten auf ganz eigene Weise vorträgt. Denn ohne Zugabe lassen die nur 45 Zuschauer, deren Beifall nicht enden will, die beiden Musiker nicht von der Bühne gehen. Mit „Stiller Raum“ klingt das Konzert schließlich leise aus. „Stiller Raum, stille Nacht. Alles schläft. Ich bin wach.“