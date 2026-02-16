Erneut wurden einige Autofahrer vom neuerlichen Wintereinbruch wohl überrascht. Dabei hatte der Wetterdienst die weiße Pracht angekündigt. Vor allem im Richtung Rhön kamen einige Pkw und Lkw im Neuschnee nicht mehr voran oder gar von der Fahrbahn ab. So konnte bei Aschenhausen ein Lastwagen seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und zwischen Stepfershausen und Herpf rutschte ein Brummifahrer mit seinem Sattelzug an einer Steigung in den Graben. Am Ortsausgang Kaltennordheim Richtung Diedorf geriet ein Kleinwagen ins Rutschen und schlitterte ebenfalls in den Straßengraben. In Meiningen kam es gegen 7.30 Uhr an der Landsberger Straße vor dem Ortseingang Walldorf in einer scharfen Kurve zu einem weiteren Unfall. Insgesamt blieben aber größere Verkehrsbehinderungen oder andere Störungen aus.