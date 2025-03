Bereits beim ersten Test vor knapp zwei Monaten, einem Sichtungsturnier des Deutschen Ringer-Bundes in Hohenlimburg, trafen beide im Finale aufeinander – ebenfalls mit dem besseren Ende für den Südbadener. Im Sommer 2024 war der Plan, bei der Meisterschaft im Freistil anzugreifen, gefasst worden. Die Silbermedaille bei den nationalen Titelkämpfen in Werdau ist die Belohnung für monatelanges intensives Training und Unterstützung durch Vereine und Trainingskollegen aus Albrechts, Zella-Mehlis sowie zusätzliches Stützpunkttraining an der Sportschule Jena bei Landestrainer Kay Tauber. Für Magnus Hötzel ist die Silbermedaille die zweite bei einer deutschen Meisterschaft. Bereits 2021 wurde Hötzel Vizemeister – damals im klassischen Stil.