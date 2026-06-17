Was der Trainer sagt, wird gemacht. Das war bei den Zella-Mehliser Ringern früher so, das ist heute so. Aus einer Laune heraus hat Herbert Goetze seine ehemalige, teils weit verstreute Mannschaft zusammengerufen. Denn es jährten und jähren sich im Zella-Mehliser Ringen in diesen Tagen gleich mehrere entscheidende Fixpunkte: Vor 130 Jahren, im August 1896, wurde der Athletenklub „Jugendkraft“ gegründet. 2025 feierte der Nachfolgeverein AV Jugendkraft/Concordia Zella-Mehlis sein 35-jähriges Bestehen. Und just im Spätsommer vor 33 Jahren ereignete sich Historisches. Zum ersten Mal seit der politischen Wende 1989 traten die Ringkämpfer vom Ruppberg in der 2. Bundesliga an. Jetzt traf sich das Team von damals in Zella-Mehlis wieder, zum ersten Mal in nahezu voller Mannschaftsstärke.