Ringen: Bayernliga: KG Südthüringen übernimmt Platz eins

Den Anfang auf der Ringermatte machte Tim Kuschmerz in der Gewichtsklasse bis 57 kg im freien Stil gegen Mohammad Akbar Noori. Letzterer holte mit einem Achselwurf den Schultersieg. Gegen Cedrik Dellit trat im Limit bis 130 kg (GR) Axel Bückle an. Dellit zeigte eine beeindruckende Leistung. Er legte seinen Gegner mit einer Hebeltechnik auf beiden Schultern ab. In der Klasse bis 61 kg (GR) standen sich Artur Gaas und Nikoloz Beruashvili gegenüber. Beruashvili beendete den Kampf mit einem Schultersieg. Eine bittere Niederlage mit 0:4. Ein weiterer harter Kampf folgte in der Gewichtsklasse bis 98 kg (FS), in dem Jozef Jaloviar gegen Martin Spöttle einen Mannschaftspunkt sichern konnte. Raphael Trautwein, der im ungeliebten Freistil antrat, traf in der Gewichtsklasse bis 66 kg auf Marcel Blasenbrey. Blasenbrey brachte zwei Mannschaftspunkte auf das Kemptener Konto. Auch Franz Günther lieferte in der Klasse bis 86 kg (GR) einen taktisch ausgeglichenen Kampf gegen Lukas Bückle. Am Ende entschied der KG-Gegner den Kampf durch die letzte Wertung für sich. Dustin Richter in der Gewichtsklasse bis 71 kg (GR) stand Sebastian Egger gegenüber. Richter beendete seinen Kampf mit einem Schultersieg, machte so wichtige vier Punkte für die KG. In der Klasse bis 80 kg (GR) musste Ahmed Alizade gegen Felix Bückle ran und zog den Kürzeren.