Ringen: Bayernliga: Erste Niederlage der Saison

Nach der Pause stand Asif Safari in der Gewichtsklasse bis 75 kg Gabriel Gamsat Klein auf der Matte gegenüber. Gegen seinen sehr starken Gegner geriet Safari nach zwei Beinangriffen früh in Rückstand. Nach der Pause wurde er von seinem Kontrahenten überrascht und fand sich auf den Schultern wieder. Damit gingen vier Mannschaftspunkte an die Unterfranken aus Schonungen.

In der Gewichtsklasse bis 71 kg (GR) war Dustin Richter gefragt. Es war ein technisch anspruchsvoller Kampf, in dem sein Gegner Rudolf Schwanke ihn am Boden einmal durchdrehen konnte. Am Ende verlor Richter knapp mit 1:3, sodass ein weiterer Punkt an Schonungen ging.

Tobias Würzberger musste sich mit dem starken Freistiler Andreas Hümpfer auseinandersetzen. Nach vielen Beinangriffen seines Gegners schaffte es Würzberger, den Kampf über die Zeit zu bringen, ohne sich schultern zu lassen. Dennoch gingen drei Mannschaftspunkte an die Gäste. Bei einem Zwischenstand von 8:15 musste die KG Südthüringen nun auf ihre letzten beiden Kämpfer setzen. „Hauptsache gewinnen“ lautete das Motto für Magnus Hötzel und Robert Recknagel.

Hötzel, der im ungeliebten Freistil antrat, hatte mit seinem Gegner Daryoush Kabiri ein schwieriges Los. Nach anfänglichem Rückstand schaffte Hötzel es, nach der Pause auf 2:2 aufzuholen. Dank einer Aktivitätszeit konnte er seinen Vorsprung auf 3:2 ausbauen und brachte diesen sicher über die Zeit. Ein wichtiger Sieg, der die KG noch im Rennen hielt.

Im letzten Kampf des Abends trat Robert Recknagel an. Der erfahrene Kämpfer stand einem jungen, dynamischen Gegner gegenüber, Linus Gerhardt. Es war ein harter Kampf auf Augenhöhe, doch der Kampfrichter sah den Kämpfer der KG nicht als aktiv an, was Recknagel letztlich zum Verhängnis wurde. Am Ende verlor er mit 1:7, und die KG Südthüringen musste ihre erste Niederlage der Saison mit einem Gesamtergebnis von 9:17 hinnehmen.

Der nächste Heimkampf der Zella-Mehliser und Albrechtser Ringer ist am 26. Oktober. Dann steht die erste Mannschaft der Kampfgemeinschaft Südthüringen in der Dreifelderhalle in Zella-Mehlis der SpVgg Freising gegenüber.