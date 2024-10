Nach zwei Niederlagen in Folge fand die Kampfgemeinschaft (KG) Südthüringen am Samstag (19. Oktober) bei der Wettkampfgemeinschaft Forchheim/Bamberg zurück in die Erfolgsspur. Das Tabellenschlusslicht der Bayernliga musste sich den Südthüringer Ringern mit 9:19 geschlagen geben.