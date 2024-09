Ringen: Bayernliga 250 Fans feiern den ersten Heimsieg

Damit endete der erste Heimkampf der Saison für die Erste der KG mit 18:11. Die rund 250 Zuschauer bekamen, was sie wollten: Einen Sieg mit hochwertigen Kämpfen. In der nächsten Woche ist die KG auswärts beim SV Kempten, die auch mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind. Der nächste Heimkampf steigt dann am 5. Oktober in der Dreifelderhalle gegen den RSV Schonungen. Unzufrieden war am Wochenende lediglich die zweite KG-Mannschaft. Sie unterlag im Vorkampf in der Gruppenoberliga Nord Unterdürrbach II mit 24:27.