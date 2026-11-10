Ein Teil der Sporthalle der Ringbergschule Suhl hat sich am großen Tag der Grundschüler in eine Art Backstagebereich verwandelt. Die Abläufe wurden zuvor geprobt: Zwischen den Szenen kommen die Kinder hierher, holen sich ihre Requisiten, schauen genau, was wo hingehört. Selbstgemachte Prinzessinnenkronen, grüne Umhänge für die Drachen und weiße Tücher für die Bärte der Zwerge werden geschnappt. Dann treten sie in den Bühnenbereich der Sporthalle haben sie ihren großen Auftritt. Ihre Familien, Mitschüler und die anderen Besucher jubeln den Kindern zu.