„Verbeugen nicht vergessen. Das ist wichtig für das Theater-Gefühl“, sagt Theaterpädagogin Magdalena Suss zu einer Grundschulklasse in der Ringbergschule in Suhl-Nord. Sie sind mitten in einer Schauspiel-Übung. Die Tische und Stühle im Raum sind an die Wand geschoben, die Kinder stehen in einem großen Kreis aufgestellt. In diesen Kreis treten die Kinder nun abwechselnd und haben die Aufgabe, per Pantomime ihr Lieblingshobby zu vermitteln. Die Mitschüler sollen raten.