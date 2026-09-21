Steinbach-Hallenberg hat nun auch die formelle Bestätigung: Die Stadt gehört zum Ring der Europäischen Schmiedestädte. Bei der Generalversammlung des internationalen Netzwerks in Straßburg stimmten die vertretenen Mitgliedskommunen der Aufnahme zu. Eine Delegation der Haseltalstadt reiste dazu in der vergangenen Woche in die französische Stadt, die offizieller Sitz des Europäischen Parlaments ist. Die Mitgliedschaft gilt seit dem 1. Januar 2026. Zugleich erhielt die Stadt eine Stimme im Vorstand: Bürgermeister Markus Böttcher wurde zum Beisitzer gewählt.