Rinder-Diebstahl: Viehdiebstahl in Brandenburg schreckt Thüringer Bauern auf

Erfurt/Hildburghausen (dpa/th) - In Südbrandenburg treiben Viehdiebe ihr Unwesen und wecken damit auch bei Bauern in Thüringen böse Erinnerungen. In diesem Jahr seien hierzulande keine vergleichbaren Fälle bekannt, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes auf dpa-Anfrage. Allerdings gab es vor zwei Jahren mindestens zwei Fälle in Thüringen, bei denen ebenfalls Rinder aus Ställen verschwanden. Betroffen waren Betriebe in Udestedt (Landkreis Sömmerda) und dem südthüringischen Hildburghausen.