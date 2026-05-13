Rinder-Diebstahl: Viehdiebstahl in Brandenburg schreckt Thüringer Bauern auf

Er vermute, dass damals gewerbsmäßige Banden am Werk waren, sagte Toralf Müller, Chef der Agrargenossenschaft Pfersdorf. Aus einem seiner Ställe wurden damals sieben schlachtreife Mastbullen gestohlen. Dies sei angezeigt worden, habe aber nicht von der Polizei aufgeklärt werden können. Schleierhaft sei ihm vor allem, wie die Tiere aus dem komplett abgeschlossenen Gelände ohne Spuren zu hinterlassen abtransportiert wurden, erklärte Müller.