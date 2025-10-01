Right Livelihood Award Alternative Nobelpreise - Gemeinsam für eine bessere Zukunft

"Wir sprechen hier von wirklich strategischem Organisieren, das wir als einen Weg zum Aufbau von Macht betrachten", sagte von Uexküll. "Dieser Weg hat dasselbe Potenzial zur Veränderung des Laufs der Geschichte wie die missbräuchliche Machtausübung, die wir bei manchen sogenannten Weltführern beobachten."

In äußerst schwierigen Konflikten könnten Menschen und Gemeinschaften einen spürbaren Unterschied machen, ist von Uexküll überzeugt - und davon brauche man in den kommenden Jahren eine ganze Menge mehr, während sich die Welt in eine sehr gefährliche Richtung bewege.

Preiszeremonie in Stockholm im Dezember

Am 2. Dezember sollen die Preisträger auf einer feierlichen Zeremonie in Stockholm geehrt werden. Die Auszeichnung ist unter anderem mit lebenslanger Unterstützung durch die Right-Livelihood-Stiftung verbunden, die bis heute etwa 200 Preisträger aus rund 80 Ländern ausgezeichnet hat. Die diesjährigen Geehrten sind die jeweils ersten aus ihren Ländern.