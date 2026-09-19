München (dpa/lby) - Der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Lahav Shani, hat zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Wiesn-Auftakt gefeiert. Er freue sich auf die Musik im Festzelt, versicherte er. Aber ob er dem Mix aus Schlagern, Blasmusik und Party-Hits wirklich etwas abgewinnen kann? "Privat höre ich Beethoven", verriet er der dpa. Da dürfte die Wiesn-Musik mit "Böhmischem Traum" und Wolfgang Petrys "Wahnsinn" ein ziemliches Kontrastprogramm gewesen sein.
Riesiges Volksfest Blasmusik oder Beethoven? Chefdirigent Shani auf der Wiesn
dpa 19.09.2026 - 15:44 Uhr