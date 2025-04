Paris - Ein spektakulärer Großbrand in einem Recyclingunternehmen am Stadtrand von Paris hat am Abend Aufsehen erregt. Im Tiefgeschoss des Unternehmens sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Stadtteilbürgermeister Geoffroy Boulard mit. Über die französische Hauptstadt zog eine riesige, dunkle Rauchwolke.