Riesige Cannabis-Pflanzen Drogen-Dealer mit grünem Daumen geschnappt

Dabei staunten selbst die Beamten nicht schlecht. Sie fanden 36 ungewohnt große und ertragreiche Marihuana-Pflanzen vor. Weiterhin wurden 4500 Gramm abgepacktes Marihuana, 700 Gramm Amphetamine und weitere Betäubungsmittel in verschiedenen Größenordnungen, rund 4000 Euro Bargeld sowie verschiedenste Waffen in der Nähe der Drogenverstecke sichergestellt. Eine scharfe Schusswaffe mit gefülltem Magazin wurde ebenfalls in der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckt.