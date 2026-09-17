Einwanderung als Wirtschaftspolitik

Kanada steuert die Einwanderung gezielt, um Arbeitskräftelücken zu schließen und wichtige Wirtschaftsbereiche zu stärken. Der Einwanderungsplan für 2026 bis 2028 setzt deshalb einen Schwerpunkt auf wirtschaftliche Einwanderung, unter anderem über Programme für hochqualifizierte Beschäftigte und das Provincial Nominee Program. Darüber können Provinzen und Territorien Arbeitskräfte nach ihrem regionalen Bedarf aufstellen.

2027 und 2028 soll die wirtschaftliche Kategorie 64 Prozent der geplanten Aufnahmen von Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus ausmachen – der höchste Anteil seit Jahrzehnten. Gesucht werden unter anderem hochqualifizierte Arbeitskräfte für Gesundheitsberufe, Handwerk und aufstrebende Technologien. Zugleich will die Regierung die Zahl der temporär Zugewanderten begrenzen, um den Druck auf Wohnraum, Gesundheitsversorgung und andere öffentliche Dienstleistungen zu verringern. Die Zielzahlen liegen bei 385.000 Neuankömmlingen im Jahr 2026 und jeweils 370.000 in den Jahren 2027 und 2028.

Kanadische Politik wird stark von Geografie geprägt

Kanadas enorme Größe von fast zehn Millionen Quadratkilometern ist ein prägender Faktor für die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Landes. Die große Mehrheit der Bevölkerung lebt im Süden, vor allem in Städten und Ballungsräumen. Die drei nördlichen Territorien Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut machen rund 40 Prozent der Landfläche aus. Dort leben jedoch nur etwa 0,3 Prozent der insgesamt gut 41,5 Millionen Einwohner Kanadas. Im Norden sind unter anderem Fragen der Infrastruktur, der Rohstoffgewinnung und der Rechte der indigenen Bevölkerung besonders wichtig.

Auch bei der Wirtschaft gibt es regionale Unterschiede. Im dicht besiedelten Süden Ontarios sind Industrie, Dienstleistungen und Finanzwirtschaft wichtige Bereiche. Im französischsprachig geprägten Québec spielen neben der Wasserkraft auch die Luft- und Raumfahrt eine wichtige Rolle. In British Columbia sind der Handel über den Pazifik, Forstwirtschaft und Bergbau bedeutende Wirtschaftszweige.