Ralf Kürschner aus Schweina ist durch und durch ein Naturbursche und viel in Wald und Flur unterwegs. So auch am Dienstag, als er nach Feierabend noch einmal kurz an die frische Luft gehen wollte. „Auf einer Wiese bei Meimers habe ich einen Champignon schön in der Sonne leuchten sehen“, erzählt der 56-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion. Etwas weiter entfernt stand dann der eigentliche Fund: Riesenboviste. „Das waren gefühlt zehn Stück, die Hälfte war schon faulig, aber zwei Sportskameraden waren wirklich schön“, berichtet Ralf Kürschner. Die habe er mit nach Hause genommen und wie Schnitzel zubereitet.