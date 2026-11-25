Heute ist das Spektakel längst Bühne für Superstars. In diesem Jahr sind beispielsweise Queen Latifah, Keke Palmer, Wyclef Jean und Natasha Bedingfield angekündigt.

7. Das Wetter wirbelt immer wieder alles durcheinander

Die Parade ist schon durch Schnee, Regen und Minusgrade hindurchgezogen. Besonders schwierig wird es bei starkem Wind. 1997 durften deshalb die Riesenballons nicht hochsteigen und wurden an Golfwägen befestigt.

8. Die Party beginnt schon am Tag vorher

Irgendwo müssen die haushohen Ballons ja mit Helium befüllt werden - und auch das ist schon Teil des Spektakels. Am Tag vor der Parade werden in den beiden Straßen nördlich und südlich des Naturkundemuseums - bekannt aus dem Film "Nachts im Museum" - am Central Park auf der Upper West Side von Manhattan die Ballonhüllen ausgerollt und dann nach und nach befüllt. Tausende Menschen kommen und staunen - das öffentliche Aufblasen der Ballons am Abend vor der Parade ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition.

9. 100 Ballons zum 100.

Zum 100. Jubiläum versprechen die Veranstalter 100 Ballons, wenn auch nicht alle davon haushohe Riesenballons. Unter anderem gibt es in diesem Jahr neue Ballons der Comicfigur Bluey und der Comicfigur Hello Kitty. Auch Klassiker wie Spider-Man und Felix the Cat werden wieder aufsteigen.

10. Zahlen, Zahlen, Zahlen

Die Route der Parade führt mehr als drei Kilometer durch die Straßen der Millionenmetropole. Rund 6.500 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete nehmen teil, es gibt etwa 30 Festwagen, 30 Clowngruppen und 10 Blaskapellen. Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen jährlich am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen das Spektakel im Fernsehen an.