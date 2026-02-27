Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten weit voraus. In diesem Fall war der Schatten tatsächlich groß – und er wird es bleiben: In der Eisenacher Nordstadt steht seit Ende Januar ein sieben Meter hoher Buddha aus Stein. Auf dem Gelände des Kulturvereins „German Buddhist Culture and Education Centre“ wurde das Werk am 26. Januar feierlich enthüllt und der Öffentlichkeit übergeben. Ein großes Spektakel für die Wartburgstadt – und darüber hinaus.