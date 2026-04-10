Das wichtigste kulinarische Thüringer Kulturgut, die Rostbratwurst, steht in diesem Jahr wieder im Fokus eines alle zwei Jahre statfindenden ganz besonderen Spektakels, das schon jetzt seine Schatten voraus wirft. Auf dem Suhler Marktplatz wird am 7. Juni der neue Thüringer Bratwurstkönig gekürt. Die ersten Bewerber um das hohe (Ehren-)Amt stehen bereits in den Startlöchern, formieren ihre Teams, tüfteln an ausgefallenen Grills und spektakulären Choeografien. Wer sich in Suhl für die nächsten zwei Jahre Krone und Zepter holen und zum ersten Repräsentanten der Thüringer Bratwurst in die Riege deutscher Produkt-Majestäten aufsteigen will, der muss gut vorbereitet sein. Die hochkarätig und mit fachkundigen Mitgliedern besetzte Jury muss schließlich überzeugt werden. Mit einem möglichst einfallsreichen Erscheinungsbild der Mannschaft, mit Fachwissen rund um die Bratwurst, mit einem originell entzünderten Holzkohlefeuer, der perfekten Grilltechnik und unterhaltsamer Präsentation der Würste.