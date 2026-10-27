Tel Aviv/Berlin - Gadi Eisenkot, wichtigster Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl in Israel, kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme einen neuen Politikstil an. In einem Wahllokal in Holon sagte er: "In Israel weht ein Wind der Veränderung, diese Veränderung wird heute Abend um 22.00 Uhr (Ortszeit) eintreten". Um diese Zeit schließen die Wahllokale.
Richtungsweisende Abstimmung Netanjahus Herausforderer Eisenkot gibt sich siegesbewusst
dpa 27.10.2026 - 12:53 Uhr