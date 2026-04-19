Sofia - Mit der Parlamentswahl steht Bulgarien vor einer wichtigen Weichenstellung. Bei der achten Parlamentswahl seit April 2021 gilt Ex-Präsident Rumen Radew als Favorit. Er führt das Bündnis Progressives Bulgarien an und verspricht, dem EU- und Nato-Land eine stabile Regierung zu geben und die Korruption zu bekämpfen. Dass er sich als Präsident russlandfreundlich gezeigt hatte und sich für Dialog mit Moskau einsetzte, wirft Fragen dazu auf, wie er sich als Regierungschef innerhalb der EU zur Ukraine-Unterstützung positionieren könnte. Radews Allianz lässt sich im Parteienspektrum noch nicht eindeutig verorten.