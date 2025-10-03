Richtungsentscheidung Parlamentswahl in Tschechien hat begonnen

Buhlen um unentschlossene Wähler

Meinungsforschern zufolge waren kurz vor der Abstimmung noch bis zu ein Drittel der Wähler unentschlossen. In einem letzten Fernsehduell im TV-Sender Nova bezichtigten sich beide Herausforderer vor allem gegenseitig der Lüge. Babis kritisierte EU-Projekte wie den Green Deal, den Migrationspakt sowie den Emissionshandel. Fiala warnte, dass Babis das Land "nach Osten" zerren würde. "Russland stellt uns auf die Probe, es testet uns aus, und daher müssen wir alles tun, um stark zu sein", appellierte der 61-Jährige an die Wähler.