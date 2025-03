Richtungsentscheidung Australiens Wähler stimmen im Mai auch über Atomkraft ab

Selbst bei einem Wahlsieg seiner in Umfragen knapp führenden Liberalen Partei dürfte Dutton wohl kaum noch Premier sein, sollte eines Tages wirklich Strom aus Atomkraftwerken fließen. Zwar kann der Regierungschef in Australien beliebig oft wiedergewählt werden. Allerdings ist die Amtszeit kürzer als in den meisten westlichen Demokratien und beträgt gerade einmal drei Jahre, was die Umsetzung komplexer Projekte erschwert und zuletzt zu regelmäßigen Machtwechseln in der Hauptstadt Canberra führte. Albanese, dessen Labour-Partei nach deutschen Maßstäben noch am ehesten im sozialdemokratischen Lager zu verorten ist, muss um seine Wiederwahl bangen.