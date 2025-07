München - CSU-Chef Markus Söder rechnet nicht mehr mit einer Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht. "Ich glaube, dass es dafür am Ende keine Mehrheit gibt", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild"-Zeitung. Er verstehe und "halte es auch für okay", wenn die SPD "zunächst" noch an ihrer Kandidatin festhalte.