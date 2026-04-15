In Thüringen ist derzeit etwa jede sechste Stelle in der Staatsanwaltschaft nicht besetzt – oft müssten deshalb Prioritäten bei Ermittlungsverfahren gesetzt, also vorrangig die schweren Fälle abgearbeitet werden, sagte der Vorsitzende des Thüringer Richterbundes, Udo Tietjen, unserer Redaktion. Von 240 Stellen seien nur 205 besetzt. Bei den Gerichten im Freistaat sehe es im Moment noch etwas besser aus. Allerdings steht die Justiz generell vor einem Generationenwechsel: Bis zum Jahr 2032 werden 45 Prozent – also fast die Hälfte – der Juristen in den Ruhestand gehen.