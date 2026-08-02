Richard Wagners Festspiele Wer hat die Macht über den Grünen Hügel?

Wann kommt der General Manager?
Der Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg gelang Winifreds Söhnen Wieland und Wolfgang Wagner, ehe letzterer nach dem Tod seines Bruders alleine übernahm - und sich in der Folge ein großes Drama um seine Nachfolge entspann: Wielands Nachfahren sollten außen vor bleiben, ans Ruder gelangten zunächst beide Wolfgang-Töchter Eva und Katharina, bevor Katharina 2015 zur alleinigen Leiterin aufstieg. Immer wieder hatte sie Reformen der komplizierten Festspielstrukturen angemahnt.
Nun scheinen Bund und Land Tatsachen zu schaffen. Ende August soll nun der lang angekündigte General Manager Matthias Rädel seinen Posten antreten. "Bayreuth entwickelt sich auf der Bühne stetig weiter", sagte Blume dazu. "Diesen Anspruch müssen wir auch in den Strukturen einlösen. Die Reform der Governance ist inhaltlich vorbereitet - ich erwarte, dass die Gremien die notwendigen Beschlüsse noch im August fassen."