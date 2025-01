Richard-Wagner-Festspiele Förderverein bietet eine Million - Festspiele: zu spät!

Mäzene boten eine Million - und forderten Thielemann

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, boten die "Freunde" Intendantin Katharina Wagner das Geld in einem Brief an - allerdings "zweckgebunden". Dafür sollte die Festspiel-Chefin einige Kürzungen rückgängig machen, die gefeierte "Tannhäuser"-Produktion von Tobias Kratzer zurückholen und den "Lohengrin" mit Neo-Rauch-Bühnenbild und dem GdF-Liebling Christian Thielemann am Dirigentenpult.