Richard-Wagner-Festspiele Förderverein bietet eine Million - Festspiele: zu spät

Eine Million Euro hatte die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth (GdF) zusätzlich als zweckgebundene Spende angeboten und einen entsprechenden Brief an die Festspielleitung geschrieben, wie die dpa erfuhr. Das Geld sollte Festspielchefin Katharina Wagner nach dem Willen der Mäzene nutzen, um einige geplante Streichungen wieder rückgängig zu machen und den "Tannhäuser" von Tobias Kratzer und den "Lohengrin" mit Christian Thielemann am Dirigentenpult wieder auf den Spielplan zu nehmen.