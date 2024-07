Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth: 2025 neue "Meistersinger" und Thielemann-Comeback

"2024 läuft im Kartenverkauf sehr gut", sagte Geschäftsführer Ulrich Jagels. Die Festspiele stünden derzeit - auch wegen einer umstrittenen Preiserhöhung bei den Tickets - finanziell gut da, betonte er. In den kommenden Jahren müsse man aber auf Rücklagen zurückgreifen, weil die Gesellschafter angekündigt haben, ihre Zuwendungen nicht zu erhöhen.

55 Prozent des Haushalts, der laut Jagels zuletzt bei 28 Millionen Euro lag, erwirtschaften die Festspiele seinen Angaben zufolge selbst, 10 Prozent komme vom Förderverein der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, 35 Prozent aus öffentlichen Geldern - von Bund, Freistaat Bayern und der Stadt Bayreuth.

In diesem Jahr starten die Festspiele mit einer Neuinszenierung der Oper "Tristan und Isolde" des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson, der eine düstere Interpretation der Liebesoper ankündigte: "Auf dem Scherbenhaufen der Hoffnungen liegt dann Tristan im Sterben", sagte er. Die musikalische Leitung hat Dirigent Semyon Bychkov. Die Titelrollen werden gesungen von Andreas Schager und Camilla Nylund.

Vor dem offiziellen Festspiel-Start am Donnerstag war noch ein Open-Air-Konzert im Park am Fuße des Festspielhauses geplant, dirigiert von Nathalie Stutzmann, einer von in diesem Jahr drei Dirigentinnen in Bayreuth. Erstmals in der Geschichte der Festspiele sind die Frauen am Pult in diesem Jahr in der Überzahl.