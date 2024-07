Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth: 2025 neue "Meistersinger" und Thielemann-Comeback

Geschäftsführer: Festspiele stehen finanziell gut da

"2024 läuft im Kartenverkauf sehr gut", sagte Geschäftsführer Ulrich Jagels. Die Festspiele stünden derzeit - auch wegen einer umstrittenen Preiserhöhung bei den Tickets - finanziell gut da, betonte er. In den kommenden Jahren müsse man aber auf Rücklagen zurückgreifen, weil die Gesellschafter angekündigt hätten, ihre Zuwendungen nicht zu erhöhen.

55 Prozent des Haushalts, der laut Jagels zuletzt bei 28 Millionen Euro lag, erwirtschaften die Festspiele seinen Angaben zufolge selbst, 10 Prozent kommen vom Förderverein der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, 35 Prozent aus öffentlichen Geldern - vom Bund, dem Freistaat Bayern und der Stadt Bayreuth.

In diesem Jahr starten die Festspiele mit einer Neuinszenierung der Oper "Tristan und Isolde" des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson, der eine düstere Interpretation der Liebesoper ankündigte: "Auf dem Scherbenhaufen der Hoffnungen liegt dann Tristan im Sterben", sagte er. Die musikalische Leitung hat Dirigent Semyon Bychkov. Die Titelrollen werden gesungen von Andreas Schager und Camilla Nylund.

Erinnerung an Wagner-Tenor Stephen Gould

Vor dem offiziellen Festspiel-Start am Donnerstag gab es noch ein Open-Air-Konzert im Park am Fuße des Festspielhauses. Dabei erinnerten die Festspiele mit einer berührenden Geste an den verstorbenen Wagner-Tenor Stephen Gould. Das Orchester unter der Leitung von Dirigentin Nathalie Stutzmann spielte nicht nur Werke von Richard Wagner, George Bizet und Giuseppe Verdi, sondern zu Ehren Goulds auch "The Music of the Night" aus Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper".

Gould habe immer gesagt, er sei ein so erfolgreicher Wagner-Interpret geworden, weil er zuerst als Musical-Darsteller im "Phantom der Oper" gelernt habe, sein Publikum zu unterhalten, sagte Moderator Axel Brüggemann.

Gould war im vergangenen Jahr nach kurzer, schwerer Krebserkrankung in Alter von 61 Jahren gestorben. Jahrelang hatte der US-Amerikaner auf dem Grünen Hügel die großen Partien gesungen.

"Iron Man der Bayreuther Festspiele"

Auch 2023 war er für drei große Rollen eingeplant gewesen. Die musste er aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ende August des vergangenen Jahres gab er sein Karriereende bekannt, kurz darauf teilte er die Information über seine schwere Krankheit - und am 19. September starb er.

Open-Air-Moderator Brüggemann würdigte Gould als "Iron Man der Bayreuther Festspiele": "Er war "Tristan", er war "Siegfried", er war das Herz der Bayreuther Festspiele."

Vor zwei Jahren noch war Gould selbst bei dem Open-Air-Konzert im Festspielpark aufgetreten und vom Publikum gefeiert worden.