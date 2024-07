Richard-Wagner-Festspiele Bayreuther Festspiele starten mit düsterem "Tristan"

Bei der traditionellen Auffahrt der Prominenz waren diesmal dabei: Schauspielerin Margarita Broich ("Tatort") sowie die Schauspieler Francis Fulton-Smith ("Familie Dr. Kleist") und Johann von Bülow ("Herr und Frau Bulle").

Die "Ampel" machte sich rar

Während fast die gesamte bayerische Ministerriege nach Bayreuth gekommen war, machte sich die Berliner Ampel-Koalition in diesem Jahr rar - lediglich Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) kam zum Auftakt. In diesem Jahr fehlte auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sonst seit Jahrzehnten treuer Stammgast der Wagner-Festspiele.

Roth hatte die Wagnerianer jüngst mit dem Vorschlag verstört, in Bayreuth nicht nur Wagner zu spielen - und sie ruderte auch schon wieder zurück. "Natürlich steht Bayreuth für Wagner und Wagner für Bayreuth", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "In Bayreuth Wagner zur Aufführung zu bringen, ist natürlich der grundlegende Markenkern dieses einzigartigen Festivals, und daran will ich selbstverständlich nichts ändern." Auch Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) wollte die Wogen glätten: "Ein bisschen Getöse in Bayreuth gehört einfach dazu, und dieses Mal war es die Politik, die es verursacht hat."

Roth: Wagner entscheidet über künstlerisches Repertoire

Die Festspiele sind seit 1876 den zehn letzten Opern Richard Wagners (1813–1883) vorbehalten. Rothe sagte nun: "Die künstlerische Leitung für Bayreuth liegt bei Katharina Wagner, auch für die nächsten Jahre. Über das künstlerische Repertoire auf dem Hügel entscheidet sie – und ganz bestimmt nicht die Kulturpolitik." Sie treibe allerdings die Frage um, wie in Bayreuth und bei vielen anderen Kulturinstitutionen das Publikum von morgen gewonnen werden könne.

Für die bauliche Situation am Grünen Hügel wurden gleichwohl am Eröffnungstag die Weichen gestellt: Bund und Land werden jeweils fast 85 Millionen geben, um das Festspielhaus weiter zu sanieren.