Richard Stenzels Karriere als Nordischer Kombinierer verlief bis heute fast wie aus dem Bilderbuch. An diesem Wochenende folgt der nächste große Eintrag in die eigene Vita, die Teilnahme am Heim-Weltcup in Oberhof, dem ersten seit 16 Jahren am Rennsteig. Am Dienstag (13. Januar) sprach der 20-jährige Sportschüler aus Suhl bei einer Pressekonferenz über die Nervosität vor dem großen Auftritt in der Heimat, die eigene Familie im Publikum und das Geheimnis der Normalschanze im Oberhofer Kanzlersgrund.
Richard Stenzel vorm Weltcup „Ich wusste gar nicht, dass ich so eine große Familie habe“
Karsten Tischer 15.01.2026 - 18:24 Uhr