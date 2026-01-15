Richard Stenzels Karriere als Nordischer Kombinierer verlief bis heute fast wie aus dem Bilderbuch. An diesem Wochenende folgt der nächste große Eintrag in die eigene Vita, die Teilnahme am Heim-Weltcup in Oberhof, dem ersten seit 16 Jahren am Rennsteig. Am Dienstag (13. Januar) sprach der 20-jährige Sportschüler aus Suhl bei einer Pressekonferenz über die Nervosität vor dem großen Auftritt in der Heimat, die eigene Familie im Publikum und das Geheimnis der Normalschanze im Oberhofer Kanzlersgrund.