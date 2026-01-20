Selbst am alles zermürbenden Birxsteig verschwindet das freundliche Grinsen nicht aus Richard Stenzels Gesicht. Wieder geht der Blick ins Publikum, wieder entdeckt er ein bekanntes Gesicht und will mit einem Lachen oder Zwinkern Danke sagen und hat, erzählt Mama Andrea Stenzel einen Tag später, beinahe ein schlechtes Gewissen, dass er nicht alle während des 7,5 Kilometer langen Compact-Rennens begrüßen konnte.