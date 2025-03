„Was nützt uns ein Palast in Oberhof, während auf den Anlagen ringsum in Thüringen unter Bedingungen trainiert wird und Wettkämpfe ausgerichtet werden, die längst nicht mehr zeitgemäß sind?“, fragt sich Jörg Brömel nicht nur seit Jahren schon, sondern mahnt dieses unliebsame Thema auch immer wieder an. „In Thüringen gibt es nicht eine Schanze im Nachwuchsbereich – außer in Oberhof – die so ausgestattet ist, wie sie sein müsste“, sagt der Trainer und Vorsitzende des Wintersportvereins Schmiedefeld (WSV).