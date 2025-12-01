Rhönort Birx: Kinder schmücken den Dorf-Weihnachtsbaum

Gemeinsam starteten die Birxer in den Advent – auf Einladung der Kirchgemeinde und des Sportvereins Eintracht. Start war am ersten Adventssonntag mit einem Gottesdienst mit dem Seifertser Männerchor und der Einführung des neuen Gemeindekirchenrats.
Zum Auftakt des Advent traf sich das Rhöndorf Birx in der Kirche und auf dem Platz am Flechsenberger Hof zu stimmungsvollem Feiern. Kinder haben eine besondere Aufgabe.
Die kleine Birxer Kirche war voll besetzt und die Dorfgemeinschaft rückte auch im Anschluss zusammen auf dem Parkplatz des Flechsenberger Hofes.
Das dortige Fest fürs ganze Dorf mit Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch war ebenfalls gut besucht. Es waren auch Bauernwürste und Plätzchen im Angebot.
Einen extra Stellenwert nehmen in der Adventszeit immer die Kinder ein: Sie hatten im Voraus ein Bastelpaket bekommen, zu Hause fleißig gewerkelt und konnten nun den Weihnachtsbaum auf dem Platz bunt und phantasievoll schmücken.
Zur Stärkung gab es Stockbrot an der Feuerschale. Gemeinsam gesungen haben die Birxer auch, mit musikalischer Begleitung.
Ein besonderes Anliegen war ihnen wieder das Spenden: Der Erlös aus der Spendenbox ging in diesem Jahr an „Brot für die Welt“. Es kamen stolze 632 Euro zusammen, mit der die Dorfgemeinschaft ein Stückchen die Armut auf der Welt lindern will.