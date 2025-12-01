 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Kinder schmücken den Dorf-Weihnachtsbaum

Rhönort Birx Kinder schmücken den Dorf-Weihnachtsbaum

Sophia Schmuck

Zum Auftakt des Advent traf sich das Rhöndorf Birx in der Kirche und auf dem Platz am Flechsenberger Hof zu stimmungsvollem Feiern. Kinder haben eine besondere Aufgabe.

Rhönort Birx: Kinder schmücken den Dorf-Weihnachtsbaum
1
Jeder, der wollte, konnte mit seinem kleinen Kunstwerk den Baum verzieren, der das Dorf nun bis ins neue Jahr begleitet. Foto: privat

Gemeinsam starteten die Birxer in den Advent – auf Einladung der Kirchgemeinde und des Sportvereins Eintracht. Start war am ersten Adventssonntag mit einem Gottesdienst mit dem Seifertser Männerchor und der Einführung des neuen Gemeindekirchenrats.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Seifertser Männerchor gestaltete den Gottesdienst aus. Foto: privat

Die kleine Birxer Kirche war voll besetzt und die Dorfgemeinschaft rückte auch im Anschluss zusammen auf dem Parkplatz des Flechsenberger Hofes.

Selbst gegrillt ist noch viel besser. Foto: privat

Das dortige Fest fürs ganze Dorf mit Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch war ebenfalls gut besucht. Es waren auch Bauernwürste und Plätzchen im Angebot.

Schmeckt – und gemütlich ist es auch. Foto: privat

Einen extra Stellenwert nehmen in der Adventszeit immer die Kinder ein: Sie hatten im Voraus ein Bastelpaket bekommen, zu Hause fleißig gewerkelt und konnten nun den Weihnachtsbaum auf dem Platz bunt und phantasievoll schmücken.

Ein bunter Baum, der ins Dunkel strahlt. Die Kinder haben ihre Kunstwerke angehängt. Foto: privat

Zur Stärkung gab es Stockbrot an der Feuerschale. Gemeinsam gesungen haben die Birxer auch, mit musikalischer Begleitung.

Phantastische Wesen am Baum. Und eine Spendenbox, die Armut lindert, gab es in Birx auch. Foto: privat

Ein besonderes Anliegen war ihnen wieder das Spenden: Der Erlös aus der Spendenbox ging in diesem Jahr an „Brot für die Welt“. Es kamen stolze 632 Euro zusammen, mit der die Dorfgemeinschaft ein Stückchen die Armut auf der Welt lindern will.