Aus der Not eine Tugend machen: Dem vielfach von Besuchern des Thüringer Teils der Rhön beklagten Mangel an Versorgungsmöglichkeiten setzen lokale Akteure in Kooperation mit dem Biosphärenreservat und der Rhön GmbH seit einiger Zeit etwas entgegen: Sogenannte Regiomaten, auch Rhönomaten genannt, stehen mittlerweile an mehreren Ausflugszielen und bieten Gästen die Möglichkeit, sich rund um die Uhr, teilweise 365 Tage im Jahr, selbstständig mit regionalen Produkten einzudecken. Das Angebot reicht dabei von Getränken wie Bier, Limonade und Mineralwasser, welches hierzulande hergestellt wird, über verschiedene Sorten Wurst bis hin zu Brot, heimischem Honig sowie Knabbereien für den „Hunger zwischendurch“. Bezahlt wird mit Karte und/oder Bargeld, je nach Ausführung.