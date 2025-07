Birgitt Hübner, die Küchenchefin und treibende Kraft der Großküche, verabschiedete sich am Montag in den wohlverdienten Ruhestand. An ihrer Seite stand die Nachfolgerin Annette Gottbehüt, die mit 36 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagt und sich auf die neue Herausforderung freut.