Rhönklub-Zweigverein: Hilfe durch die „Banker“ von Kaltensundheim

Kontrollgänge zu den zehn Schutzhütten, Bankgruppen und Bänken um Kaltensundheim ergaben, wo gemäht werden muss und was zu reparieren ist. Beim Mähen am Leichelberg, am Graswald und am Giebelchen wurde auch gleich die Bankgruppe der Gemeinde auf der Schafhäuser Heide mit einbezogen.