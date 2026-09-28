Im Schlossgarten wurden die Wanderfreunde vom Vorsitzenden des Zweigvereins, Jürgen Fleck, begrüßt. Anschließend erläuterten die Wanderführer den Verlauf der angebotenen Touren, zwei Strecken mit je acht und eine mit zwei Kilometern. Hubert Kritsch übernahm die Führung zum Waldhof mit Besuch des Waldhof-Friedhofes, Klaus Scherzer führte die Teilnehmer entlang der Ulsterwiesen zu einem entstehenden Biberdamm an der Ulster und Manfred Dittmar spazierte mit seiner kleinen Gruppe zu einigen historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt.