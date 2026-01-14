Rhönklub Kaltensundheim: Boccia, Kegeln und neuerdings auch Darts

Die Rhönklub-Männer aus Kaltensundheim gehen mit der Zeit: Bislang hatten sie dies schon jahreszeitlich so gehalten – nun schwenkt man auch aus anderen Gründen auf eine neue Freizeitbeschäftigung um. Im Sommer haben die Rhönklub-Männer jahrelang stets das Boccia-Spiel gepflegt, wohl als eine der wenigen Gruppen in der Region, die sich überhaupt diesem Freizeitvergnügen verschrieben hatten. Dafür haben sie sich auf dem Gelände von Vereinsmitglied Heiko Möllerhenn be- kanntlich sogar eine Boccia-Bahn gebaut.