Rhönklub Kaltensundheim Boccia, Kegeln und neuerdings auch Darts

Immer eine gute Idee für gemeinsame Freizeitbetätigung haben die Rhönklub-Männer in Kaltensundheim. Neuerdings „spickern“ sie – das Pfeilwurfspiel Darts geht in jedem Alter.

Das neue rückenschonende Spiel, das man nun betreibt: Darts im Koesshof. Foto: privat

Die Rhönklub-Männer aus Kaltensundheim gehen mit der Zeit: Bislang hatten sie dies schon jahreszeitlich so gehalten – nun schwenkt man auch aus anderen Gründen auf eine neue Freizeitbeschäftigung um. Im Sommer haben die Rhönklub-Männer jahrelang stets das Boccia-Spiel gepflegt, wohl als eine der wenigen Gruppen in der Region, die sich überhaupt diesem Freizeitvergnügen verschrieben hatten. Dafür haben sie sich auf dem Gelände von Vereinsmitglied Heiko Möllerhenn be- kanntlich sogar eine Boccia-Bahn gebaut.

Ein Bild aus jüngeren Tagen an der Boccia-Bahn – hier noch mit dem inzwischen verstorbenen Erich Heim (Zweiter von links). Foto: Archiv/Iris Friedrich

Wenn das Wetter es nicht mehr zuließ, wechselten sie in die Kegelbahn im Landgasthof „Zur guten Quelle“ und kegelten dort. Auch Ende 2025 gingen der Abschluss der Boccia-Saison und der Start des Kegelns nicht ohne eine Feier ab, bei der die besten Spieler geehrt wurden: mit einem von Horst Stroh gestalteten Pokal für den Ersten Ernst Dutz und Geschenken für den Zweitplatzierten Udo Hodam sowie den Dritten Hagen Walter.

Ernst Dutz, Hagen Walter und Udo Hodam (von links), die Boccia-Sieger 2025. Foto: privat

Die Herren im fortgeschrittenen Alter überlegten jedoch auch, welcher gemeinsamen Beschäftigung sie alle nachgehen können, wenn das Kegeln manchem schon sehr schwer fällt. Und so probierten sie auf Anregung von Udo Hodam das Dartspiel aus, vertieften sich in die Regeln und starteten ein paar Versuche. Mittlerweile steht fest: Immer im Wechsel wird nun gekegelt und im Koesss-Hof „altersgerecht“ Darts gespielt – denn der Zusammenhalt der Rhönklubler soll noch lange bestehen bleiben. Interessierte sind immer gern gesehen.