Susanne Treis, Kulturwartin und Leiterin der Tanzgruppen „Kohlbachtal“ im Rhönklub-Zweigverein Geisa, hatte ihren Bericht zur Jugendarbeit in der Jahreshauptversammlung von Mario Trabert verlesen lassen, da sie aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. „Unsere Hauptaufgabe war es, das Vereinsleben durch gemeinsame Veranstaltungen, die Brauchtumspflege und gesellige Zusammenkünfte zu bereichern“, heißt es darin.